Seither finden in dem zweigeschossig angelegten Gebäude vier Kindergarten- und drei Krippengruppen Platz. „Wir haben für die Eltern in beiden Bereichen verlängerte Öffnungszeiten und Tagheimangebote“, informierte Angelika Wittmann. Im Krippenbereich seien derzeit noch Betreuungsplätze frei.

Erzieher sehen sich als Begleiter

Wichtig ist dem Kindergartenteam, dass sich alle Kinder in der Einrichtung wohlfühlen. „Wir sehen uns als Begleiter der Kinder bis zum Eintritt in die Schule“, erklärt die Leiterin. Der intensive Austausch mit den Eltern ist ihr wichtig. Die katholische Einrichtung, die von Kindern verschiedener Nationalitäten und Glaubensrichtungen besucht wird, vermittelt in ihrer täglichen Arbeit christliche Werte und bringt ihnen auch die christlichen Feste näher.

Einmal im Monat besucht Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich den Kindergarten und feiert mit den Kleinen einen Kindergottesdienst. Die Einrichtung bietet in Kooperation mit der Musikschule Schwetzingen eine musikalische Früherziehung an und unterhält eine Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, um die Vorschulkinder umfassend auf ihren Schulstart vorzubereiten.

„Unsere Vorschulkinder machen viele Ausflüge und Exkursionen“, informiert Wittmann. Tradition hat in St. Luitgard der jährliche Ausflug in den Luisenpark. Für das leibliche Wohl sorgten beim Sommerfest die Eltern. Am 13. Oktober lädt der Krippenbereich zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. sge

