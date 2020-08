Kirche steht täglich offen

Eppelheim.Seit Monaten steht die Kirchentür der Pauluskirche täglich viele Stunden offen und lädt ein zum Eintreten und Verweilen, zum Teilen von Gebeten an der Gebetswand, zum Lesen in Bibel oder Gesangbuch, zum Hören von Orgelmusik oder einfach zum Stillwerden, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Gemeinde.

Viele haben dieses Angebot genutzt und nutzen es noch. „So möchten wir auch während der Sommerferien dafür sorgen, dass die Kirche möglichst regelmäßig zugänglich bleibt. Es kann allerdings vorkommen, dass Sie aufgrund von Urlaubszeiten doch einmal vor einer verschlossenen Kirchentür stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, Sie kommen ein andermal wieder“, schreiben die Verantwortlichen. Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag, 9. August, um 10 Uhr in der Pauluskirche mit Pfarrerin Cristina Blázquez, Orgelmusik von Peter Rudolf und Gesang von Michael Leideritz statt. zg

