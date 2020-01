Klavierstücke mit vier Händen sind ihre Spezialität

Eppelheim.Die Musikwelt feiert den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven – und Eppelheim feiert mit. Den 250. Geburtstag des Musikgenies nahm der Förderverein Kirchenmusik zum Anlass, dem großen Komponisten einen Konzertabend zu widmen. Otmar Wiedenmann-Montgomery und Tatjana Kontorovich luden dazu in den Gemeindesaal, ins „Wohnzimmer“ der evangelischen Kirchengemeinde, ein.

Dank der Unterstützung durch den Förderverein Kirchenmusik konnten Musikliebhaber und Beethovenfans bei freiem Eintritt ein Konzert der Extraklasse erleben. Das über die Grenzen der Region hinaus bekannte Klavierduo hatte für den musikalischen Jahresauftakt ein exzellentes Programm zusammengestellt. Tatjana Kontorovich und Otmar Wiedenmann-Montgomery treten seit 2006 regelmäßig als Klavierduo auf und begeisterten in Eppelheim bereits mehrfach ihr Publikum. Klavierstücke zu vier Händen sind ihre Spezialität.

Der meistgespielte Klassiker

Tatjana Kontorovich unterrichtet an der Musikschule Rauenberg Klavier. Otmar Wiedenmann-Montgomery ist als Musikpädagoge, Pianist, Sänger und Dirigent tätig. Im Jahr 2012, als die Kirchengemeinde „200 Jahre Pauluskirche“ feierte, startete das Klavierduo mit seiner Neujahrskonzertreihe im evangelischen Gemeindehaus. Der Zuspruch ist seither überwältigend. „Heute bieten wir Ihnen ein reines Beethoven-Konzert mit exklusivem Charakter“, betonte Wiedenmann-Montgomery.

Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist der Welt. Geboren wurde er 1770 in Bonn, verstorben ist er im März 1827 in Wien. Er stammte aus einer Musikerfamilie. Besonders sein Vater war sehr ehrgeizig: Am liebsten hätte er aus seinem Sohn ein Wunderkind wie Mozart gemacht. Schon mit vier Jahren musste der kleine Ludwig auf einem Stuhl stehend Klavier spielen. Im Alter von 17 Jahren reiste Beethoven nach Wien, damals das kulturelle und musikalische Zentrum Europas. Er sollte bei Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart Unterricht nehmen. Als Mozart 1791 starb, brauchte die Stadt ein neues Idol.

Im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts wartete man nur auf jemanden wie Beethoven. Schnell wurde er ein gefragter Künstler, denn der Komponist aus Bonn beherrschte jedes Genre. Doch bereits im Alter von 28 Jahren machte ihm ein Hörleiden zu schaffen, das bis zur Taubheit führte. Er dirigierte zwar immer noch seine eigenen Kompositionen, den Applaus konnte er aber nicht mehr hören. Das Komponieren behielt er bei. Denn wie Otmar Wiedenmann-Montgomery zu berichten wusste, hatte Beethoven die Töne im Kopf und „hörte“ die Musik mit seinem „inneren Ohr“. Geniale Werke entstanden in dieser Zeit – trotz Taubheit. „Das war eine wahnsinnige Leistung“, hob Wiedenmann-Montgomery hervor.

Frühe Werke im Mittelpunkt

Beim Neujahrskonzert standen die frühen Kompositionen Beethovens im Mittelpunkt. Der Gemeindesaal war voll besetzt und das Publikum ganz gespannt auf die Musik eines Genies. Dem Klavierduo gelang es vortrefflich – genau wie zu Beethovens Zeiten – mit den ausgesuchten Werken Musikliebhaber und Beethovenfans, Freunde und Gäste in kleinem Rahmen mit großer Musik zu begeistern. Präzise wusste jeder seinen Part zu spielen, um die Musikkompositionen zu vier Händen wie aus einem Guss wirken zu lassen. Mit einer „Sonate in D-Dur für Piano Duett“ aus dem Kompositionsjahr 1797 eröffnete das Klavierduo den Abend. Es folgten „Acht Variationen über ein Thema des Grafen von Waldstein“ aus dem Jahr 1794. Was natürlich nicht fehlen durfte bei diesem Konzert, war Beethovens „Sinfonie Nr. 5 in c-Moll“ in einer Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen von Carl Reinecke. „Ta-ta-ta-taaaa“ drang es eindrucksvoll durch den Gemeindesaal.

Wohl kaum eine Tonfolge ist weltweit so berühmt wie der Anfang dieser im Jahr 1808 komponierten Sinfonie. Vier Noten eröffnen das Werk, wobei der letzte Ton als Fermatenton ausgehalten wird. Als „Schicksalssinfonie“ ging sie in die Musikgeschichte ein. Dass dieses kraftvolle, mitreißende Werk, das den Hörer von der ersten Sekunde an in seinen Bann zieht, diesen Beinamen trägt, ist vor allen Dingen Beethovens Sekretär und Biograf Anton Schindler zu verdanken. Als er Beethoven nach dem Eingangsmotiv der fünften Sinfonie fragte, soll dieser geantwortet haben: „So pocht das Schicksal an die Pforte“. Über Beethovens längstes Kammermusikstück, sein rund 45-minütiges „Septett Opus 20“, das im Jahr 1800 im Wiener National-Hoftheater uraufgeführt wurde, durfte sich das Publikum beim Neujahrskonzert ebenfalls freuen.

Das überaus variantenreiche Werk für Pianoforte zu vier Händen erklang in einer Bearbeitung von Hugo Ulrich und Robert Wittmann und bildete einen fantastischen Schlusspunkt. sge

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020