Kleine Besuche an Geburtstagen

Eppelheim.Der Besuchsdienstkreis der evangelischen Kirchengemeinde freut sich über Verstärkung. In der Kirchengemeinde werden nämlich Menschen ab 70 Jahren zum Geburtstag mit einem Gruß oder Besuch bedacht. Das kann nur deshalb so sein, weil es eine Reihe von Menschen gibt, die sich ehrenamtlich eben dies zur Aufgabe gemacht haben: In die Jahre gekommene Geburtstagskinder zu besuchen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wenn Sie etwas Zeit zur Verfügung haben, gerne mit Menschen in Kontakt kommen und im Namen der Kirchengemeinde unterwegs sein wollen, melden Sie sich sehr gerne“, lädt Pfarrerin Cristina Blázquez alle Interessierten ein. Sie ist erreichbar unter Telefon 06221/76 00 29. zg

