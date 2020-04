Klingender Newsletter

Eppelheim.Auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde (www.ekieppelheim.de) und auf www.eppelheim.de finden Interessierte ein kleines Video, durch das sie Anteil nehmen können am Entzünden der Osterkerze. Noch in der gesamten Woche ist die Kirche von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Osterkerze brennt und man kann sich „das Licht von Ostern“ mit nach Hause nehmen (Kerzen sind vorhanden). Wie in den vergangenen Wochen sind Pfarrer oder Pfarrerin von 18 bis 19 Uhr in der Kirche. Seit Ostersonntag hängt vor der Pauluskirche eine Schnur mit Karten, die die Botschaft von Ostern „weitersagen“ möchten. Solange der Vorrat reicht, kann man sich eine Karte mitnehmen.

Seit einigen Wochen erhalten viele den Newsletter mit zuversichtlichen und nachdenklichen Texten von Pfarrerin Cristina Blázquez und Pfarrer Detlev Schilling. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot so gut ankommt. Schön, dass viele auch die Möglichkeit wahrnehmen, neben den Texten auch Musik aus der Pauluskirche hören zu können“, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Seit Palmsonntag gibt es die „Klingenden Newsletter“. Peter Rudolf (Orgel), Michael Leideritz (Bariton) und Andreas Unglaube (Aufnahmetechnik) haben das bisher ermöglicht und wollen auch weiterhin ihre Musik aufnehmen und bereitstellen. Auf der Homepage kann man den Newsletter abonnieren und als Mail geschickt bekommen oder direkt lesen und hören. zg

