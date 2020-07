Kolonialisierung und Unterdrückung

Eppelheim/Heidelberg/Kreis.„Der Schwetzinger Zeitung gebührt Dank, dass sie in der Ausgabe vom 11. Juli gleich drei Artikel zu den Themen Tibet und Hongkong veröffentlich hat. Insbesondere das Verhalten des Heidelberger Oberbürgermeisters in der Frage des Hissens der Flagge Tibets und sein Verhalten beim Besuch des Dalai Lama ist bedauerlich“, schreibt uns der Eppel-heimer Stadtrat Martin Gramm von den Grünen in einer Stellungnahme.

Nicht vergessen werden dürfe auch der Besuch einer Delegation des Kreistages des Rhein-Neckar-Kreises unter Führung von Landrat Stefan Dallinger in China. Ein Jahr nach der Unterzeichnung des Kooperations- und Freundschaftsabkommens werde der aggressive Charakter der chinesischen Politik immer deutlicher, so Gramm. Die Kolonialisierung Tibets gehe unvermindert weiter, an der muslimischen Minderheit der Uiguren wird ein „demographischer Genozid“ verübt. Militärische Auseinandersetzungen im Himalaya mit Indien, Bhutan und Nepal, die Bedrohung Taiwans, die Expansion im südchinesischen Meer – all das seien Mosaiksteine einer aggressiven Politik in Asien.

Das südliche Afrika werde in einer zweiten Welle von China kolonialisiert, zur Ausbeutung der Bodenschätze mit militärischer Absicherung durch die Flotte der Volksrepublik auf dem ehemaligen französischen Militärstützpunkt in Dschibuti. In Nicaragua werde ein „chinesischer Panamakanal“ gebaut. Aber auch Europa bleibe im Fokus der chinesischen Führung. Seit September 2019 gebe es chinesische Polizisten in Belgrad, angeblich zum Schutz der Touristen, so Gramm.

Manche Häfen mit chinesischer Mehrheitsbeteiligung seien de facto schon extraterritoriale Gebiete. EU-Staaten würden unter Druck gesetzt, sich den Direktiven aus Peking zu unterwerfen. Neben dem Bau und der Übernahme strategischer Infrastruktur werde systematisch versucht, auf Telekommunikationssysteme zuzugreifen. Europäische Industrien würden aufgekauft und nach China verlagert, wo keine Menschenrechte und Umweltauflagen existierten.

In einem der ersten Flugzeuge, das jetzt wieder nach China fliegen durfte, habe eine Wirtschaftsdelegation aus Baden-Württemberg gesessen. „Und was hat die Partnerschaft des Rhein-Neckar-Kreises bewirkt? Soweit ich mich erinnere, kam eine Lieferung Gesichtsmasken an. Wenn Europa nicht wachsam ist, wird künftig die einfache Handarbeit in Europa gefertigt, während China den Weltmarkt mit Ramsch und Hightech überschwemmt“, befürchtet der Grünen-Politiker. Es sei dem Kreis ja auch um die Kooperation im Bildungswesen gegangen. Schramm fragt sich: „Was sollen wir von einem Bildungswesen lernen, zu dem Umerziehungslager gehören? Das totalitäre China wird sicher nicht unser freiheitliches Bildungssystem übernehmen, das kritische und selbstbewusste Bürger prägt.“ zg

