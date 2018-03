Kosten sparen durch Prävention und Hilfe

Anzeige

Eppelheim/Region.„Suchtprävention und Suchtberatung sind uns ein besonders Anliegen“, fasste die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar, Renate Schmidt aus Eppelheim, beim Besuch der Suchtberatungsstelle Wiesloch zusammen. „Denn sie lindert nicht nur menschliches Leid, sondern spart auch Kosten in der Sozialhilfe, Kranken- und Jugendhilfe.“

Die neue Leiterin der Fachstelle, Laura Weiß, hatte der Kreistagsfraktion sehr lebendig die wichtige Arbeit der insgesamt acht Beschäftigten in Wiesloch und den Außenstellen in Walldorf und Eberbach vorgestellt. Von der Prävention über das Angebot von speziellen Kursen bis hin zur Begleitung bei Reha-Maßnahmen reiche die Palette der Dienstleistungen der früheren Aktionsgemeinschaft Drogen, die seit 2014 zum baden-württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation gehört.

Nachsorge ermöglichen

Darüber hinaus bestehe eine enge Kooperation mit dem PZN Wiesloch (Psychiatrisches Zentrum Nordbaden), um erfolgreiche Nachsorge zu ermöglichen. Besonderen Anklang fanden bei den Sozialdemokraten die regelmäßigen Beratungen in den Schulen, denn gerade bei den Jüngeren sei die Gefahr, in ein Suchtverhalten zu geraten, groß, so Renate Schmidt. Dabei komme der Beratung von Eltern und Lehrern ein wesentlicher Anteil zugute. „Wir unterstützen dies auch finanziell mit sechsstelligen Beträgen“, zeigte sich Fraktionsvorsitzender Dr. Ralf Göck (Brühl) auch offen für Verbesserungen der Finanzierung, die allerdings im Verhältnis zu ähnlichen Angeboten anderer Träger stehen müsse. zg