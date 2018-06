Anzeige

Eppelheim/Region.Der Brückenbau zwischen Eppelheim und Pfaffengrund kommt voran. Am Wochenende werden die neuen Brückenträger eingehoben. Dazu wird die A 5 voll gesperrt. Der Kreisverkehr an der Haupt- und Hildastraße soll im August asphaltiert werden. „Wir liegen gut im Zeitplan. Der erste Bauabschnitt ist bald fertig. Der Kreisel kann im September für den Verkehr freigegeben werden“, sagt Projektleiter Paul Ritze bei einer Baustellenbegehung mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann und unserer Zeitung.

Die mehr als 80 Jahre alte Brücke war im Oktober vergangenen Jahres abgerissen worden. Für das neue Bauwerk wird die Straßenbahntrasse der Linie 22 bis zur Hilda- und Hauptstraße in Eppelheim zweigleisig ausgebaut. Das Großprojekt von Heidelberg und Eppelheim, Baden-Württemberg und RNV schlägt mit rund 18,5 Millionen Euro zu Buche. Die neue Autobahnbrücke erhält einen breiteren Querschnitt. Dann haben Radfahrer ihre Fahrstreifen und Fußgänger ihre zweieinhalb Meter breiten Gehwege. Die beiden Fahrbahnen für Autos haben jeweils 3,25 Meter Breite. Eine neue Rad- und Gehwegunterführung wird hell gestaltet und gut ausgeleuchtet sein, so dass es keine Angsträume geben wird. Ab dem Ende des Radwegs in Richtung Eppelheim wird künftig ein 1,25 Meter breiter Radschutzstreifen bis zum Kreisel an der Hildastraße geführt. Im Kreisel fahren Radler dann mit dem Straßenverkehr.

70 Meter Schienen schon verlegt

Der Kreisel nimmt Form an. Die hellen Bordsteine sind größtenteils schon gesetzt. In der Hildastraße und in der Mozartstraße sind schon die Fahrbahnteiler und die Mittelinseln zum Queren zu sehen. In die Hauptstraße sind bereits 70 Meter Schienen neu verlegt worden. Die Gleise in Richtung Brücke werden dann sukzessive mit dem Straßenbau vorangetrieben. Die Breite des Kreisels beträgt neun Meter. An allen vier Einmündungen werden barrierefreie Fußgängerüberwege ausgeführt. Im Abschnitt zwischen Kreisel und Einmündung Brückenstraße wird die Fahrbahn der Hauptstraße neun Meter breit. Die Einmündungen von Jakob-Neu-Straße und Brückenstraße bleiben erhalten.