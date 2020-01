Kripochef trifft auf Netz von Lügen und Intrigen

Eppelheim.Die spannenden Bücher von Wolfgang Burger mit Kripochef Alexander Gerlach in der Hauptrolle sind bei Krimiliebhabern sehr beliebt. Bestes Beispiel war seine Lesung in der Reihe „Kriminell gute Literatur“ in der Stadtbibliothek.

Über 60 Gerlach-Fans begrüßte Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett und bei den Gästen war die Neugier auf den neuesten, gut 400 Seiten starken und im Piper-Verlag erschienen Kriminalroman geweckt. In Wolfgang Burgers 16. Krimi gibt es wieder reichlich Arbeit für den beliebten Ermittler, der in Heidelberg einen mysteriösen Fall aufzuklären hat.

Fangemeinde wächst

Der Schriftsteller ist mittlerweile Stammgast in Eppelheim. Ihn freut die immer größer werdende Fangemeinde: „Ich bin echt geplättet, wie viele Besucher heute Abend hier sind“, meinte er. Auf die Vorstellung seiner Person und seiner bislang veröffentlichten Krimis verzichtete er, schnappte sich dafür gleich seinen Roman und startete mit seiner Lesung, um die Gerlach-Fans nicht länger auf die Folter zu spannen.

In seinem neuen Werk „Wenn Rache nicht genügt“ bleibt dem Chef der Heidelberger Kriminalpolizei, Alexander Gerlach, beruflich und privat nichts erspart. Sein aktueller Fall, der ihn zusammen mit seinem Kollegen Sven Balke in die Krämergasse in der Heidelberger Altstadt führt, wird zum Problemfall und privat mutiert der Ermittler auch noch zum „Helikopter-Papa“, wenn es um das Wohl seiner beiden bald 18-jährigen Zwillingstöchter Sarah und Louise geht.

Noch in Band eins der Alexander Gerlach-Reihe, der im Jahr 2005 erschienen ist, glaubte der Kriminalrat, mit seiner Beförderung zum Chef der Heidelberger Kriminalpolizei einen bequemen Posten zu bekommen. Doch seine Hoffnung auf einen ruhigen Job und ein geregeltes Privatleben als alleinerziehender Vater erfüllen sich nicht. In der Stadt muss der Kripochef gefährliche und ungewöhnliche Fälle lösen. Heidelberg, das zeigen die zurückliegenden Gerlach-Krimis, ist ein mörderisches Pflaster. Und auch seine mittlerweile kurz vorm Abitur stehenden Töchter brauchen seine volle Aufmerksamkeit.

Gustaf Cordes beteuert Unschuld

In „Wenn Rache nicht genügt“ geht es um Gustaf, den jüngsten Sohn der wohlhabenden Heidelberger Familie Cordes, der vor Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Das damalige Opfer: sein Halbbruder. Gustaf beteuert seine Unschuld auch noch nach seiner Entlassung aus der Haft und bittet Alexander Gerlach, den Fall neu aufzurollen.

Der Kripochef ist skeptisch, doch bei der Befragung der Familienmitglieder stößt er auf ein Netz aus Lügen und Intrigen. Was geschah tatsächlich in der Nacht, in der Oliver Cordes erschlagen wurde? Warum ist dessen Schwester seither spurlos verschwunden? Und wieso ist Gustafs Mutter von der Schuld ihres Sohnes überzeugt? Gerlach wird klar: In dieser Familie hatte jedes Mitglied Grund, Oliver den Tod zu wünschen . . .

Nach der Lesung in der Stadtbibliothek hatte Wolfgang Burger noch genügend Zeit mitgebracht, um seine Kriminalromane zu signieren.

