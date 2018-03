Anzeige

Eppelheim.Dass es seit dem 1. März auf den Straßen und Plätzen in der Stadt heller ist, hat nichts damit zu tun, dass nun mit dem beginnenden Frühjahr die Tage länger werden. Vielmehr liegt das an den Straßenlaternen, die nun bei Einbruch der Dunkelheit in voller Leistungsstärke für mehr Licht sorgen werden. Die Leuchtkraft wird im Laufe dieses Monats im gesamten Stadtgebiet auf Normalniveau hochgefahren.

In verschiedenen Straßenzügen ist das jetzt schon der Fall. Im Gegensatz zu den dunkleren Wintermonaten wird mit Blick auf das Frühjahr das Mehr an Licht den Verkehrsteilnehmern noch nicht wirklich ins Auge fallen – zumal die sogenannte „Halbnachtschaltung“ der Laternen beibehalten wird. Hierbei wird, wie auch in anderen Städten und Gemeinden üblich, in den verkehrsärmeren Nachtstunden zwischen 21 Uhr abends und sechs Uhr in der Früh die Leuchtkraft der Laternen um einen Teil zurückgefahren. Tatsache ist aber, dass es außerhalb der Halbnachtschaltung nahezu zehn Jahre lang auf Eppelheims Straßen dunkler war als andernorts.

Maßnahme seit 2008 in Kraft

Und das hat einen ganz bestimmten Grund: Patricia Rebmanns Amtsvorgänger im Bürgermeisteramt, Dieter Mörlein, hatte im Jahr 2008 zur Kosteneinsparung die Lichtleistung bei den 1387 in Frage kommenden Straßenlaternen drosseln lassen. Das entsprechende Schreiben an die Stadtwerke Heidelberg (SWH) aus dem Eppelheimer Rathaus vom 2. Oktober 2008 hat Patricia Rebmann beim Gespräch vorliegen. Daraus geht hervor, dass der damalige Amtsinhaber mit der Begründung „die Bürger merken nicht den Unterschied“ die Stadtwerke beauftragt hat, bei jeder in Frage kommenden Straßenlaterne mit Halbnachtschaltung zur Kosteneinsparung von drei Leuchtmitteln eins dauerhaft abzuschalten.