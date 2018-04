Anzeige

Woher kommt Unterstützung?

Zu den Schwerpunkten, die erörtert wurden, gehörten die Integration und die Inklusion, Bildung und sozialer Wohnungsbau. Beim Thema Integration machte sowohl Patricia Rebmann als auch Renate Schmidt deutlich, dass man sich als Kommune von Bund und Land „schon etwas allein gelassen fühle“. „Wo bekommen wir für diese Aufgabe die entsprechende Unterstützung?“ wurde als Frage in den Raum gestellt. „Wir haben dafür weder finanziell die entsprechende Unterfütterung, noch die gesetzlichen Grundlagen, die uns Handlungsfähigkeit garantieren“, meinte die Bürgermeisterin. „Da müsste sich dringend etwas bewegen“, schob sie hinterher.

Daniel Born lobte das Engagement der Städte und Gemeinden bei der Integration und sah diese wichtige Arbeit bei den Kommunen in guten Händen. „Vor Ort können die besten Ergebnisse erzielt werden“, betonte er. Den Hilferuf der Bürgermeisterin konnte er gut verstehen: „Die Kommune wird von der Regierung alleine gelassen. Wir brauchen hier finanzielle und gesetzliche Vorgaben.“ Doch die Regierung täte sich schwer, so Born, den Kommunen zuzutrauen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Ganz anders seine Meinung: „Wir haben viele gute und besonnene Gemeinderäte in unseren Kommunen, denen man sehr wohl diese Verantwortung übertragen kann.“

Beim Thema Bildung und Inklusion wurde erneut deutlich, dass „von oben“ die Vorgabe komme, aber dann die Kommune bei der Umsetzung und Finanzierung „im Regen stehengelassen werde“. In Eppelheim stünden alle Verantwortlichen ohne Wenn und Aber hinter der Inklusion und der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Aber das koste auch Geld. In vielen Bereichen sei die Umsetzung notwendiger Maßnahmen angesichts der Eppelheimer Finanzsituation nicht so einfach zu stemmen.

„Wenn ich Inklusion will, dann muss ich sie auch bezahlen“, war die Ansicht der Bürgermeisterin. Das sah Born nicht anders: „Inklusion ist ein klarer Rechtsanspruch.“ Daher müsse dies auch von den Entscheidungsträgern im Land entsprechend finanziert werden. Auch bei der Einführung neuer Schulformen wie der Gemeinschaftsschule oder bei der derzeitigen Stärkung der Realschule, die aufgrund des guten Zuspruchs neue Unterrichtsräume benötige, würde man sich über mehr finanzielle Unterstützung seitens des Landes freuen, betonten Patricia Rebmann und Renate Schmidt.

Zu den weiteren Themen, die beim Besuch des Landtagsabgeordneten gesprochen wurde, gehörten noch die Planungen Heidelbergs bezüglich des Patrick-Henry-Villages. Hier hoffte Born darauf, dass Heidelberg die angrenzenden Gemeinden mit in die Planungen einbezieht.

