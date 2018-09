Laufen für die Schulen der Stadt

Eppelheim.Die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde (AMJ) und ihre Unterorganisationen bemühen sich seit vielen Jahren um Projekte und Aktivitäten, die das gesellschaftliche Miteinander fördern und Hilfeleistungen für humanitäre und soziale Zwecke generieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die AMJ organisiert daher unter anderem seit einigen Jahren bundesweit „Charity Walks“ (Wohltätigkeitsläufe). In Eppelheim veranstaltet die AMJ am Sonntag, 23. September, bereits den 5. Ahmadiyya-Charity-Walk. Treffpunkt ist ab 10 Uhr am Versammlungszentrum in der Wernher von Braun Straße 2 .

Medaillen und Pokale winken

Für 11 Uhr ist die Begrüßung geplant, anschließend fällt der Startschuss und gegen 12.15 Uhr beginnt die Siegerehrung. Bürgermeisterin Patricia Rebmann übernimmt die Schirmherrschaft. Der Großteil des Erlöses kommt, nach Absprache mit Rebmann, den Fördervereinen der Humboldtrealschule, der Theodor-Heuss-Grundschule, der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule und dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zugute. Ein kleiner Teil geht an die internationale Hilfsorganisation „Humanity First“. Den Erstplatzierten winken Medaillen und Pokale. Als Zugabe lädt die AMJ alle Anwesenden kostenlos zu einem pakistanischen Essen ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018