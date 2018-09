Lebensmittel retten macht wieder richtig Spaß

Eppelheim.Die Stadt wollte der „Fair-Teiler-Hütte“ am Stadtpark zu neuem Glanz verhelfen und nahm daher am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar teil. Und so wurde gesägt, gehämmert, gebohrt und der Malerpinsel geschwungen. Mit vereinten Kräften wurde die Hütte eingangs des Stadtparks auf Vordermann gebracht, optisch aufgewertet und neu eingerichtet.

Die Idee, erstmalig als Stadt am Freiwilligentag teilzunehmen und als gemeinsames Projekt die Fair-Teiler-Hütte aufzuwerten, hatte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. „Zusammen für den guten Zweck anpacken stärkt den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgedanken,“ betonte die Bürgermeisterin bei der Begrüßung der Helfer.

Die Lebensmittelhütte steht im Freien und benötigte dringend einen Boden, neue Wände, Fenster sowie einen Anstrich. Zudem wurde sie mit einem neuen Schiebetürenschrank zur Lagerung der Lebensmittel ausgestattet. Die Aktion startete morgens um neun Uhr bei strahlendem Sonnenschein. Rund fünf Stunden packten die Freiwilligen mit an. Gemeldet hatten sich 14 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 78 Jahren.

Johann Kloos war der Älteste

Zu den jüngsten Teilnehmern gehörten Sonja und Kim vom Jugendzentrum „Altes Wasserwerk“. Johann Kloos war mit seinen 78 Jahren der Älteste, der mit anpackte. Auch Ingeborg Mairon half mit. Ihr obliegt seit Einweihung der Lebensmittelhütte im Dezember 2016 die ehrenamtliche Betreuung des Fair-Teiler-Standorts. Sie schaut täglich nach dem Rechten und organisiert als Mitglied vom Verein Foodsharing auch Lebensmittel.

Sinn und Zweck der Fair-Teiler-Hütte ist es, dass jeder dort verwertbare Lebensmittel vorbeibringen kann, um sie an andere Mitbürger weiterzugeben und sie damit vor der Mülltonne zu retten. Ingeborg Mairon strahlte angesichts des Engagements der vielen Helfer und dem zu erwartenden tollen Ergebnis mit der Sonne um die Wette.

„Ich bin überglücklich und schwebe gerade auf Wolke sieben“, gab sie zu verstehen, während sie mit dem Malerpinsel zugange war. „Die Hütte wird heute rundum erneuert, neu ausgestattet und erhält einen Farbanstrich“, informierte Mitorganisator Christoph Horsch vom Kulturamt der Stadt. Die bauliche Leitung oblag Raimund Meisner vom städtischen Bauhof. Als Sicherheitsbeauftragter achtete er besonders darauf, dass es bei den zu tätigenden Arbeiten keine Unfälle oder Verletzungen gab.

Zu tun gab es genug: Es wurde ein Holzboden eingezogen, marode Seitenwände erneuert, zwei Plexiglasfenster zur besseren Belüftung der Hütte eingebaut, die Dachkonstruktion ertüchtigt, das Dach mit Schindeln gedeckt und eine Lichtquelle mit Bewegungsmelder angebracht. Innen und außen wurde der „Fair-Teiler“ mit blauer Farbe gestrichen und bekam schließlich noch einen neuen Lebensmittelschrank mit Schiebetüren.

„Ein Bürger hat sich dankenswerterweise bereiterklärt, uns ein Schild für die Fair-Teiler-Hütte zu gestalten. Das wird dann in den nächsten Tagen vom Bauhof angebracht“, informierte Christoph Horsch. Der örtliche Bund der Selbstständigen und die Allianz-Vertretung unterstützten mit jeweils 250 Euro zum Materialkauf die Aktion. Als kleines Dankeschön und zur Erinnerung an den gemeinsamen Einsatz erhielten alle Teilnehmer das blaue „Wir schaffen was!“-Shirt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018