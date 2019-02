Leitungen werden gelegt

Eppelheim.In der Freiherr-von-Drais-Straße laufen die Vorbereitungen für die neuen Flüchtlingsunterkünfte. Auf dem stadteigenen Grundstück werden gerade die Aufstellfläche für die Container geebnet und die Versorgungsleitungen gelegt. Es handelt sich um Container in Holzmodulbauweise.

Der weitere Bauablauf beziehungsweise die Erstellung eines Bauzeitenplans wird mit der beauftragten Firma in den nächsten Tagen besprochen, teilte Bauamtsleiter Michael Benda in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für spätestens Anfang Juli geplant.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Rhein-Neckar-Kreis der Stadt überraschend angeboten, die als Gemeinschaftsunterkunft des Kreises betriebene Immobilie Lilienthalstraße 13 anmieten zu können. Eine Vertragsauflösung mit dem Lieferanten der Holzmodulhäuser wäre aber für die Stadt zu teuer gekommen. Weitere städtische Grundstücke alternativ zur Freiherr-von-Drais-Straße hatten sich als nicht geeignet erwiesen.

Die Stadt Eppelheim wird in diesem Jahr noch rund 60 Flüchtlinge aufnehmen. Es ist angedacht, in die Holzmodulhäuser bevorzugt Familien unterzubringen, inwieweit sich das dann auch realisieren lässt, hängt von den vom Landratsamt getätigten Zuweisungen an Personen ab, so Benda.

Alleinstehende Personen sollen in der Flüchtlingsunterkunft in der Wernher-von-Braun-Straße unterkommen. vw

