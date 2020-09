Letzter Teil der Predigtreihe

Eppelheim.„Über den Horizont hinausschauen …“ – die Predigtreihe unter diesem Motto endet. An drei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Sommer gab und gibt es in der Pauluskirche diese Predigtreihe.

Was macht uns Hoffnung? Warum gelingt es manchen Menschen, „aus der Hoffnung“ zu leben? Was hindert es zu hoffen? Wie können wir Hoffnung weitergeben? Diese und andere Fragen haben die Teilnehmer bisher beschäftigt. Am Sonntag, 6. September, endet die Predigtreihe. Die beiden ersten Predigten finden Interessierte auf der Homepage www.ekieppelheim.de. Die Gottesdienste in der Pauluskirche beginnen jeweils um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

