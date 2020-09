Liberale fordern Zeitplan für Verkehrsentwicklung

Eppelheim.Diskutiert wurde reichlich, denn Themen und kommunalpolitische Projekte, über die man sich austauschen konnte, gab es bei der „Liberalen Gesprächsrunde“ der örtlichen FDP genug. Das Vorstandsteam des FDP-Ortsvereins hatte unter der Leitung seines Vorsitzenden Dr. Peter Schib dazu auf die Terrasse des Tennisclub-Restaurants „Metin“ eingeladen. Für die interessierten Bürger bestand die Möglichkeit, ihre Meinung zu den verschiedenen Themen kundzutun.

Ganz oben auf der Themenliste standen Eppelheimer Projekte und Vorhaben, wie das neue Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzept von dem man sich Vorschläge für eine Verkehrsentlastung im Stadtgebiet nebst Hauptstraßenberuhigung, Innenstadtbelebung und Aufwertung der Aufenthaltsqualität erhofft. Ein belastbares Verkehrsgutachten sei für die künftigen Planungen zur Stadtentwicklung unabdingbar und wichtige Grundlage, so die einhellige Meinung von FDP-Mitgliedern und Dr. Erich Zahn, der als Gast und Mitglied des Bürgerbegleitgremiums zur Stadtentwicklung an der „Liberalen Runde“ teilnahm. In dem vom Planungsbüro vorgelegten neuen Gutachten stehe nichts Neues drin und es biete kaum konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituationen in Eppelheim, befand Zahn. Das neue Verkehrskonzept müsse überarbeitet werden, meinte auch Stadtrat Peter Bopp. Vor allem forderten die Liberalen einen konkreten Zeitplan für die notwendige Verkehrs- und Stadtentwicklung.

Gewerbeeinnahmen generieren

Die „Liberale Runde“ richtete ihren Blick aber auch auf das Eppelheimer Gewerbegebiet, das nach Meinung von Peter Schib dringend weiterentwickelt und attraktiver gestaltet werden sollte, um Gewerbeeinnahmen zu generieren. Die Möglichkeit, den städtischen Bauhof auf das stillgelegte Areal des Wasserwerks an die westliche Peripherie umzusiedeln, um auf dem innerstädtisch gelegenen Bauhofgelände sozialen Wohnungsbau zu fördern, wurde von FDP-Stadtrat Peter Bopp ins Spiel gebracht und empfohlen. Ihren Blick richteten die Gesprächsteilnehmer aber auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Diskutiert wurde über die Planungen der Nachbarkommune Heidelberg und die Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur des südlich von Eppelheim gelegenen „Patrick-Henry-Villages“, das als neuer Heidelberger Stadtteil für rund 10 000 Bewohner entwickelt werden soll. Die damit einhergehende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie das von Heidelberg nordöstlich von Eppelheim geplante Flüchtlingsankunftszentrum auf dem Areal „Wolfsgärten“ und der neue Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim wurden ebenfalls besprochen. Zum Schluss gab Peter Schib noch einen kurzen Ausblick auf das bevorstehende „Superwahljahr“. Bundes- und Landtag werden 2021 neu gewählt. Die FDP zeigt sich mit Landtagskandidat Holger Höfs aus Oftersheim für den Wahlkreis 40 und mit Bundestagskandidat Dennis Nusser aus Heidelberg für den hiesigen Wahlkreis gut aufgestellt. Die Kandidaten werden sich demnächst persönlich den Bürgern vorstellen, hieß es.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020