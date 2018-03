Anzeige

Eppelheim.Während der „WWF Earth Hour“ am Samstag, 24. März, werden unzählige Privatpersonen zuhause das Licht ausschalten und viele Tausend Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen, darunter sind Wahrzeichen wie der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch die Stadt Eppelheim ist in diesem Jahr wieder dabei und wird eine Stunde lang von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung des Eppelheimer Wasserturms abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann bittet die Bürger, ebenfalls teilzunehmen: „Schalten Sie für eine Stunde das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft als sichtbares Zeichen des Umweltschutzes.“

Für lebendigen Planeten

Wer mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earthhour neben Neuigkeiten rund um das Event auch Tipps für die eigene „Earth Hour“ zuhause. In Deutschland steht die Aktion dieses Jahr unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Die Umweltschützer wollen auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt aufmerksam machen, weil mit diesem Aussterben auch die menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind.