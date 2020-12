Lieder gibt es online zu hören

Eppelheim.Trotz mehrwöchigem Lockdown im Frühjahr und Teillockdown im Herbst: Der Kammerchor „con brio“ des Sängerbundes Germania hat das Jahr über Corona-konform geprobt und sich vorbereitet. Sehr gerne hätten die Sängerinnen und Sänger samt Dirigentin Kim Boyne mit Advents- und Weihnachtsliedern beim „Lebendigen Adventskalender“ mitgemacht.

Auch das sonst traditionelle Weihnachtskonzert des Sängerbundes im Dezember muss aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung entfallen. „Leider ist in diesem Jahr alles anders“, bedauert Thomas Hübler vom Vorstandsteam. Gänzlich auf weihnachtliche Klänge der Germania-Chöre verzichten, muss man aber nicht.

QR-Code im Schaukasten

„The Show must go on“, meint Hübler. „Daher möchten wir 2020 herzlich zu unserem ersten digitalen Weihnachtskonzert einladen.“ Im weihnachtlich dekorierten Schaukasten des Sängerbundes an der Straßenbahnhaltestelle „Rathaus“ findet man ab sofort auf dem Weihnachtsplakat einen QR-Code, der auf eine Seite der Vereinshomepage verweist.

Alternativ kann man in Smartphone oder Computer direkt den Link www.sbge.de/advent2020 eingeben, um sich an Weihnachtsliedern der Germania-Chöre aus den Konzerten der vergangenen Jahre zu erfreuen – völlig ohne Infektionsrisiko. Lauschen darf man Liedern der Chöre „joyful voices“, „con brio“, „young vocals“, „vocalini“ und dem Männerchor.

