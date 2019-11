Lieferant vor Ort finden

Eppelheim.Balkonpflanzen wie Geranien, Petunien und Dahlien sind für Bienen nicht interessant. Die Nektarsucher bevorzugen Sonnenblumen, Margeriten, Lavendel und Thymian. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stellte in der Gemeinderatssitzung den Antrag, künftig in den städtischen Grünanlagen ausschließlich insektenfreundliche Pflanzungen vorzunehmen, um damit die vorhandenen Flächen ökologisch weiter aufzuwerten.

Der Pflanzenlieferant der Gemeinde komme aus der Pfalz, monierte Stadträtin Christa Balling-Gündling. Die Verwaltung möge doch prüfen, ob es nicht einen Lieferanten am Ort gibt. Der Antrag wurde intensiv diskutiert. Der Hinweis sei in Ordnung, meinte Trudbert Orth (CDU). Es liege aber in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, für eine insektenfreundliche Bepflanzung zu sorgen. Bauamtsleiter Michael Benda erklärte, die Grünanlagen seien schon auf Staudenbepflanzung umgestellt worden. Auch Blumenwiesen gebe es bereits. Geranien würden nur noch ganz selten verwendet.

Mit Verband beraten

Horst Fießer (CDU) war dafür, bei diesem Thema den Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar hinzuzuziehen. Dort arbeiteten verschiedene Akteure vor Ort zusammen: „Dann wissen wir, was wir kaufen müssen und pflanzen dürfen.“ Alle anderen Möglichkeiten zur Insektenfreundlichkeit würden ja ohnehin schon erfüllt. Der Pflanzenkauf falle immer noch in die Zuständigkeit der laufenden Verwaltung, stellte Bürgermeisterin Patricia Rebmann klar. Sie wolle sich die Vorgehensweise nicht vorschreiben lassen. Es sei nicht immer alles machbar. Christa Balling-Gündling sah ihren Antrag „schlechtgeredet“. Es sei doch überhaupt niemand gegen den Vorschlag, antwortete Horst Fießer. Das Gremium war schließlich einstimmig dafür, mit dem Landschaftserhaltungsverband zu beraten und die Ergebnisse dann vorzustellen. vw

