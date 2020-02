Liturgie zum Weltgebetstag kommt aus Simbabwe

Eppelheim.Die evangelische Gemeinde sucht Menschen, die den Weltgebetstag mitgestalten möchten. Christinnen aus Simbabwe haben den Gottesdienst zum Weltgebetstag 2020 verfasst, heißt es in der Pressemitteilung. Die zentrale Bibelstelle ist die „Heilung des Kranken am Teich von Bethesda“ (Johannes 5, 2 - 9 a). Darin befähigt Jesus einen Menschen, gesund zu werden, indem er etwas tut für die Veränderung, die Gott ihm anbietet.

Diese Aufforderung gilt allen. „Damit auch wir fähig werden, etwas für die Veränderung zu tun, rufen die Frauen aus Simbabwe uns zu: ,Steh auf, nimm deine Matte und geh!’“, so die Mitteilung. Der Weltgebetstag findet am Freitag, 6. März, statt. Wer bei der Vorbereitung mithelfen möchte, meldet sich bei der Ansprechpartnerin für den Weltgebetstag in der evangelischen Gemeinde, Elisabeth Klett, Telefon 0160/ 852 63 60. Konkret gesucht werden Frauen und Männer, die den Gottesdienst mitgestalten möchten, im Chor mitsingen wollen oder auch landestypische Speisen und Getränke zum gemütlichen Beisammensein in Anschluss an dem Gottesdienst beisteuern können (authentische Rezepte sind vorhanden). Der Weltgebetstag wird gleichzeitig überall auf der Welt gefeiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020