Livekonzert und Infostand

eppelheim.Die Eppelheimer Liste lädt die Bürger zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Gasthaus Adler: Am Mittwoch, 8. Mai, 19 Uhr Gesprächsrunde und Kennenlernen der Kandidaten im Gasthaus Adler, Rudolf-Wild-Straße 8, ein. Dabei geht es um die Aktion 22 und die Unterschriftensammlung für eine bessere ÖPNV-Verbindung ins Neuenheimer Feld.

Belcanto: Livekonzert mit der Eppelheimer Rockband „Strange Affair“ am Samstag, 18. Mai, 19 Uhr, im Belcanto (Rudolf-Wild-Halle). Der Eintritt ist frei.

Wasserturmplatz: Infostände und Sammeln von Unterschriften für eine bessere ÖPNV-Verbindung ins Neuenheimer Feld. Am Samstag, 4. Mai von 9 bis 12 Uhr; am Mittwoch, 8. Mai von 14 bis 17 Uhr; am Samstag, 11. Mai von 9 bis 12 Uhr; am Mittwoch, 15. Mai von 14 bis 17 Uhr; am Samstag, 18. Mai, von 9 bis Uhr 12 Uhr; am Mittwoch, 22. Mai, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 25. Mai, von 9 bis 12 Uhr. zg

