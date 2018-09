Männer prügeln sich in Bäckerei

Eppelheim.Eine Angestellte der Bäckerei Siegel alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei, da sich zwei Männer im Verkaufsraum in der Hauptstraße prügelten, heißt es in einer Polizeimeldung von gestern. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage laut der Mitteilung bereits entspannt.

Wie sich rasch herauskristallisierte, hatte ein 56-Jähriger bereits Waren bestellt, als sich ein weiterer Kunde, ein 27-jähriger Mann aus Heppenheim, vordrängeln wollte.

Der 56-Jährige wies ihn daraufhin mehrfach lautstark zurecht, der Heppenheimer ignorierte dies jedoch, baute sich vor dem Mann auf und gab ihm letztlich einen Schlag gegen den Kopf. Der 27-Jährige erhielt allerdings ebenfalls einen Schlag gegen den Körper. Der 56-Jährige wollte im Anschluss selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beiden Männern sehen Anzeigen entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.09.2018