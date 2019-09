Magie der Fantasie

Eppelheim.Mit einem Erzählzelt, in dem das Hören immer wieder zum Erlebnis wurde, hat die Stadtbibliothek am 8. Internationalen Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar teilgenommen. Mit Susanne Tiggemann und Thomas Hoffmeister-Höfener wurden dabei zwei professionelle Geschichtenerzähler eingeladen, die die Zuhörer in die Welt der Mythen und Märchen entführen sollten. Neben den Kindern aus Kindergärten und Grundschulen durften auch alle Interessierten die Magie des Erzählens fühlen.

„Durch das Lesen erfährt man sehr viel über Menschen, Tiere und Länder“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Balling-Gündling bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Kinder. Sie legt ihnen ans Herz, jede Menge in Büchern zu stöbern. Susanne Tiggemann berichtete in einer ihrer Erzählungen von einer Frau, die in Afrika lebt. Sie möchte Geschichten an ihre Kinder weitergeben, selbst kennt sie aber keine. So macht sie sich auf den Weg.

Die Frau klopft bei mehreren Tieren an, die anwesenden Kinder im Erzählzelt klatschen lautstark mit. Bei ihnen fragt sie, ob sie Geschichten zum Weitererzählen haben, was die Tiere aber verneinen. Als die afrikanische Frau jedoch zu einem Delfin kommt, schenkt er ihr eine Muschel, die ihr viele Geschichten erzählen soll. Sie hebt sie an ihr Ohr und lauscht. Zufrieden läuft sie zu ihren Kindern zurück.

Drei Wünsche frei

Thomas Hoffmeister-Höfener erzählte von einem Ehepaar, deren Namen Hans und Liese sind. Die beiden bewundern ihren Nachbar wegen seiner grünen Wiese und seiner Kühe. Eines Tages besucht die Eheleute eine Bergfee und gibt ihnen acht Tage Zeit zum Nachdenken, welche drei Wünsche sie ihnen erfüllen soll. Sie dürfen ihre Wünsche bis dahin jedoch nicht laut äußern, sonst geschehe dieser. Liese kocht sich Kartoffeln ab und murmelt vor sich hin, wie sehr sie sich nun eine Bratwurst dazu wünscht. Kurze Zeit später landet eine Bratwurst in ihrer Pfanne. Ihr Ehemann ist ganz außer sich und brüllt: „Wie sehr ich mir doch wünsche, dass die Wurst an deiner Nase wächst!“ Nachdem er es ausgesprochen hat, merkt er, dass er bereits den zweiten Wunsch äußert. Die Wurst klebt nun unabwendbar an der Nase der Frau. Es bleibt den Eheleuten nichts anderes übrig, als den dritten Wunsch zu erfüllen, nämlich den, dass die Wurst von der Nase verschwinde. Und die Moral von dieser Geschichte, die im roten Zelt so manchen Lacher hervorrief? Der Erzähler gibt den Kindern am Schluss die Lehre mit auf den Weg, dass sie glücklich sein sollen mit dem, was sie haben.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.09.2019