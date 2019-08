Mann grapscht Frau (18) an Brust

Eppelheim.Eine 18-jährige Spaziergängerin wurde am Sonntag von einem bislang unbekannten Täter sexuell belästigt, die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die junge Frau ging laut Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr auf dem Maximilian-Kolbe-Weg in Eppelheim spazieren, als plötzlich ein unbekannter Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr und fest an ihre Brust griff. Als die 18-Jährige die Hand wegschlagen wollte, flüchtete der Mann auf seinem Fahrrad. Wie die Polizei mitteilt, kann der Täter wie folgt beschrieben werden: zwischen 20 und 25 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, dunklerer Teint, schwarze Haare. Er trug eine schwarze Basecap und ein grünes T-Shirt mit hellem Streifen am Ärmelrand, eine lange schwarze Jogginghose, schwarze Schlappen, er hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Der Mann war auf einem Fahrrad mit großer Leuchte unterwegs.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1 74 44 44 an die Beamten der Kriminalpolizei zu wenden. pol

Dienstag, 13.08.2019