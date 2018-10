Maria Kinderknecht hat das Ziel fest im Visier

Eppelheim.Wie es der Name schon andeutete, konnte beim „Jedermann-Schießen“ jeder mitmachen. Die Schützenvereinigung hielt an ihren Schießständen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedene Angebote bereit. Die Zielscheibe hatten alle fest im Blick, eine möglichst hohe Ringzahl war das Ziel aller Teilnehmer.

Kinder ab sechs Jahren konnten mit dem Lichtgewehr ihre Zielgenauigkeit testen. Dieses Sportgerät ist aufgrund seiner Technik laut Waffengesetz keine Waffe, sondern ein Spielgerät und darf deshalb auch von Kindern am Schießstand ausprobiert werden.

Liegend oder sitzend

Luftgewehr und Luftpistole war Kindern ab zehn Jahren vorbehalten. Sie versuchten, auf einer Distanz von zehn Metern ins Schwarze der Zielscheibe zu treffen. Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene konnten am 50-Meter-Stand ihre Wertungsschüsse liegend oder sitzend mit dem Kleinkaliber-Gewehr abgeben. Westernschießen war auch im Angebot.

Dafür hatte Mark Faßl gesorgt. Er betreute den Stand, an dem sowohl mit einem Westerngewehr als auch mit einem Westernrevolver auf Ziele geschossen werden konnte. Das vom Verein zur Verfügung gestellte Unterhebelrepetiergewehr hielt in ähnlicher Ausführung bereits John Wayne in seinen Westernstreifen in den Händen, um Banditen zur Strecke zu bringen. Der Westernrevolver erinnerte an die Waffen, die beim legendären Western „12 Uhr mittags“ zum Einsatz kamen.

„Wir wollten einfach zeigen, mit welchen Waffen früher geschossen wurde“, informierte Mark Faßl. Eine weitere Herausforderung wartete am 100-Meter-Stand mit dem Ordonnanzgewehr auf die Besucher. Der Zuspruch beim Jedermann-Schießen ließ Oberschützenmeister Axel Richter strahlen. „Es werden jedes Jahr mehr Teilnehmer“, betonte er. Vor allem freute es ihn, dass vermehrt Kinder und Jugendliche vorbeikommen und deutlich mehr weibliche Teilnehmer beim Jedermann-Schießen mitmachen als in den Vorjahren.

Gerne mehr Zuspruch

Die Anmeldungen und Auswertungen nahmen Elke Sommer und Lutz Fießer vor. Sommer lobte die Loyalität des Motorsport-Clubs, der SPD, der Eppelheimer Liste und der Alemania-Kegler des ASV, die jedes Jahr den Schützen die Treue halten und zum Jedermann-Schießen vorbeikommen.

„Wir hätten schon noch gerne mehr Zuspruch von Eppelheimer Vereinen, Feuerwehr oder auch von der Stadtverwaltung“, ließ Elke Sommer aber dennoch durchblicken. „Es geht doch nur um den Spaß“, verdeutlichte sie die Absicht der Schützenvereinigung und ihrer Veranstaltung. Die Alemania-Kegler holten sich mit dem Kleinkaliber-Gewehr den Sieg. Mit der Luftpistole und mit dem Luftgewehr holte sich jeweils ein Team des Motorsport-Clubs Platz eins. Die Schützenjugend versorgte die Gäste mit Kaffee und Kuchen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018