Maskennäher werden gesucht

Eppelheim.Ab Montag müssen beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen werden. Die Kirchengemeinden möchten dazu beitragen, dass alle damit versorgt werden können. Als Sammelstellen sind das katholische und evangelische Pfarramt gedacht.

Damit all das funktioniert, werden jedoch Masken benötigt, die verteilt werden können. Dafür appellieren die Verantwortlichen an alle freiwilligen Näher. Damit die Qualität der Masken möglichst einheitlich und gut ist, sollten gewisse Standards eingehalten werden. Dazu bekommen die Freiwilligen eine Anleitung. Die Masken können zu den gewohnten Öffnungszeiten bei den Pfarrämtern abgegeben werden. Bitte klingeln, die Pfarrämter wissen Bescheid. Freiwillige können sich jederzeit unter 06221-794403 beim katholischen Pfarramt oder per E-Mail an hilfegebenhilfenehmen@gmx.de melden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020