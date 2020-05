Maximal sechs Stunden pro Tag

Eppelheim.Eine Erweiterung der Öffnungen von Kindertagesstätten ist in Eppelheim ab Montag, 25. Mai, möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Stufenfahrplan der Landesregierung wurde eine Öffnung der Kindertagesstätten für bis zu 50 Prozent der Kinder ab dem 18. Mai kommuniziert. Die Kriterien, nach welchen diese Prozentzahl erfüllt werden soll, waren allerdings zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Fahrplans noch vollkommen unklar.

Erst am Abend des 16. Mai wurde vom Kultusministerium Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung erlassen. „Da dies für eine nachvollziehbare und verantwortungsvolle Umsetzung in den Kommunen ab dem 18. Mai zu kurz war, haben sich alle Träger dahingehend verständigt, mit der weiteren Öffnung der Einrichtungen erst zum 25. Mai zu beginnen“, so die Mitteilung.

Die Zahl der Kinder, die zusätzlich zur bisherigen Notbetreuung aufgenommen werden können, hängt maßgeblich von der Anzahl des einsatzfähigen Fachpersonals sowie den räumlichen Gegebenheiten vor Ort ab. Die Stadt und alle Kindergartenträger haben sich in einer gemeinsamen Besprechung darauf verständigt, die Aufnahme von weiteren Kindern ab dem 25. Mai in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

Vorrangige Aufnahme von Kindern, welche für die erweiterte Notbetreuung berechtigt sind. Schließlich die Aufnahme von Kindern mit einem vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder der Leitung der Einrichtung festgestellten besonderen Förderbedarf. Dann die Aufnahme von Vorschulkindern mit Sprachförderbedarf, um ihnen eine gute Vorbereitung auf den im Herbst anstehenden Schulstart zu ermöglichen. (Kriterium ist die Teilnahme an den Sprachförderprogrammen des Kindergartens). Und zuletzt die Aufnahme weiterer Kinder nach Alter (Kindergarten: ältere Kinder zuerst; Krippe: jüngere Kinder zuerst).

Kein Anmeldeverfahren

Ein Anmeldeverfahren wird es weiterhin nur für die Aufnahme in die Notbetreuung geben. Die Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Stadt eingestellt.

Für die zusätzlichen Kinder gibt es kein Anmeldeverfahren. Die jeweilige Einrichtungsleitung wählt die Kinder entsprechend den Kriterien aus und kontaktiert die ausgewählten Eltern. Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass keine weiteren Notbetreuungskinder aufgenommen werden müssen. „Wir bitten um Verständnis, dass für Kinder, die nicht unter die Notbetreuung fallen, nur eine eingeschränkte Betreuungszeit von maximal sechs Stunden pro Tag zur Verfügung gestellt werden kann. Auch weisen wir darauf hin, dass ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht besteht, solange die Betreuung durch die Corona-Verordnung geregelt wird; auch Neuaufnahmen können bis auf Weiteres leider keine erfolgen“, schreibt die Stadt.

Aufgrund der sehr geringen Zahl an zusätzlichen Betreuungsplätzen, die ab Montag, 25. Mai, über die bereits vorhandenen Notbetreuungsplätze hinaus zur Verfügung gestellt werden können, ist es derzeit leider nicht möglich, ein rollierendes System einzuführen und dadurch alle Kinder im Laufe der Zeit in den Kindergarten aufzunehmen, so die Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.05.2020