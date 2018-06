Medaillen für die besten Angler

Anzeige

Beim Königsfischen konnte sich der frühere Vereinsvorsitzende Peter Karnahl den Sieg sichern. Er fing den schwersten Fisch und wurde damit neuer Fischerkönig. Erster Prinz wurde Günther Sugg, zweiter Prinz Josef Baldy. Zum zweiten Mal in Folge wurde Dominik Sugg zum Jugendfischerkönig gekürt.

Beim Fischerfest konnte der Vorstand auch Delegationen der Angelsportvereine Ketsch und Plankstadt begrüßen. Sie gratulierten den neuen Fischerkönigen mit Präsenten. Viele Besucher schauten auf dem Fischerfest vorbei, um dort ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Die Vereinsmitglieder waren überall im Einsatz: in der Fischbraterei, am Getränkeausschank, an der Bar, sowie als Bedienungen an den Tischen. An beiden Festtagen konnte man die leckeren Backfischspezialitäten genießen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.06.2018