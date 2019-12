Mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Eppelheim.Eine Stadtgesellschaft kann nur im Miteinander funktionieren. Manchmal muss man bei Rücksichtslosigkeit und mangelnder Fairness dem Miteinander auf die Sprünge helfen – wie mit Hilfe der neuen Aktion „Eppelheim fährt fair“ von Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Als Initiatorin möchte sie die erforderliche Rücksichtnahme im Straßenverkehr verbessern und schwächere Verkehrsteilnehmer schützen. „Schulweg ist überall“, betont sie. Ihr Ziel ist es, dass sich die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet an die Regeln halten. „Schilder mit Tempo 30 und Geschwindigkeitskontrollen reichen leider nicht aus“, erklärt sie.

Um auf die Probleme im Straßenverkehr aufmerksam zu machen, wollte Rebmann Unikat-Tafeln anfertigen lassen und suchte nach Ideen und Partnern. Gefunden hat sie diese in der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule mit Marc Böhmann als verantwortlichem Lehrer des Fachbereichs Berufsorientierung und Schülern der neunten Klassen. Vanessa, Denis, Carisma, Dino, Simge, Alara, Jessica, Charlotte und Sarah erklärten sich bereit, zusammen mit dem Team der „WERKstattSCHULE“ Heidelberg bei einem zweiwöchigen Betriebspraktikum Motivideen zu entwickeln und zusammen mit Holzbildhauerin Monika Graf als Projektleiterin und Grafikdesignerin Safeya Fawzy unter Anleitung des Werkstatt-Teams Hinweistafeln anzufertigen – zwölf 1,50 Meter hohe Holztafeln aus robustem Robinienholz. Die als Schnitzarbeit gefertigten und mit wetterfester Farbe gestalteten Motive transportieren verschiedene Aussagen. Sie machen beispielsweise darauf aufmerksam, dass man auf spielende Kinder und Fahrradfahrer besonders achten und nicht mit dem Handy am Ohr am Steuer telefonieren soll.

„Mit diesen Tafeln werden wir sicher für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sorgen“, war Rebmann bei der Übergabe überzeugt. Sie lobte die Schüler zwischen 14 und 16 Jahren: „Ihr habt etwas Wichtiges für unsere Kampagne und mit euren Entwürfen eine hohe Identifikation mit unserer Stadt geschaffen, die unsere Erwartungen übertroffen haben.“ „Wir sind durch das Projekt zu einem guten Team zusammengewachsen und haben wertvolle Hilfe für unsere Berufsorientierung erhalten“, machten die Schüler deutlich.

Die Hinweistafeln werden nach Prüfung der möglichen Standorte durch die Verkehrsbehörde im Januar aufgestellt. Finanziell unterstützt wurde die längerfristig angelegte Aktion n mit 3000 Euro durch den Hilfsfonds des örtlichen Bundes der Selbstständigen, der „Allianz für Jugend“ und der Allianz-Generalvertretung von Andreas Henschel. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019