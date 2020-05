Mehrfachkarten für Gisela-Mierke-Hallenbad sind künftig übertragbar

Eppelheim.Das Gisela-Mierke-Bad hat noch geschlossen, es gibt aber Überlegungen, unter welchen Vorgaben das Hallenbad wieder geöffnet werden kann. Mehrfachkarten sind künftig übertragbar. Der Gemeinderat war einstimmig für eine Änderung der Gebührenordnung ab 1. Juni. In seiner Sitzung im November vergangenen Jahres war das Gremium noch von einer Nichtübertragbarkeit ausgegangen. Im Nachhinein war aber festgestellt worden, dass beim Betreten des Bades vom Personal genau darauf geachtet wird, dass die Person mit einer Mehrfachkarte auch zur entsprechenden Nutzung berechtigt ist und kein Missbrauch betrieben wird.

Eine von mehr als einer Person genutzte Mehrfachkarte wird künftig auch schneller neu zu beschaffen sein, was im Vergleich zu Einzeleintritten nicht nur die Besucherzahl, sondern auch die Einnahmen ansteigen lassen kann.

Für den erfolgten Umbau eines Geschäftshauses in eine Flüchtlingsunterkunft in der Wernher-von-Braun-Straße 13 genehmigte der Gemeinderat einstimmig außerplanmäßige Ausgaben von 26 000 Euro. Die mit der Durchführung der Trockenbauarbeiten beauftragte Firma hatte die Schlussrechnung im Mai vergangenen Jahres vorgelegt. Die Prüfung durch das Architekturbüro hatte sich aufgrund von Nachforderungen von Unterlagen und lang andauernden Verhandlungen mit dem Auftragnehmer hingezogen. Bei der Aufstellung der Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 war der noch auszuzahlende Betrag der Schlussrechnung dann schlichtweg nicht berücksichtigt worden.

Einsparung von knapp 108 000 Euro

Der Gemeinderat war ohne Gegenstimmen für die Übertragung von Anlagegütern des Eigenbetriebs Wasserwerk in den Kernhaushalt. Grundstücke, Betriebsgebäude, Filteranlage, Hochbehälter, Verbindungsleitungen und Betriebsausstattung dienen ja schon länger nicht mehr der Wasserversorgung und sind bereits technisch vom Wassernetz getrennt. Deshalb dürfen die Abschreibungen dieser Anlagewerte nicht mehr auf den Gebührenzahler umgelegt, sondern müssen zum Restbuchwert an den Kernhaushalt übertragen werden. Im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes und im Finanzhaushalt der Stadt wurden für die Rückübertragung knapp 787 000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz von rund 679 000 Euro werden also rund knapp 108 000 Euro eingespart.

Der Gemeinderat änderte die aktuelle Friedhofssatzung der Stadt. Bisher war nur geregelt, dass „Särge und Sargausstattungen für Erdbestattungen aus Materialien bestehen müssen, die während der Ruhezeit im Erdboden verrotten“. Für Urnen waren hinsichtlich der Materialien, aus denen die Urnen bestehen können, keine Vorgaben getroffen worden. In Anlehnung an die Mustersatzung des Gemeindetages Baden-Württemberg nahm das Gremium einstimmig eine entsprechende Regelung in die Friedhofssatzung auf, dass „Urnen aus Materialien, die während der Ruhezeit nicht verrotten, nicht mehr zugelassen sind“.

Der Gemeinderat hat über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen zu entscheiden. Dieses Mal trafen 26 Spenden in Höhe von 4333 Euro von 19 Spendern ein, die dankbar angenommen wurden. vw

