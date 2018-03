„Mein Leben dreht sich um Make-up“

Anzeige

Pütz: Die Jury achtet sehr genau auf die Ausführung der Schminktechnik und bewertet jeden einzelnen Bereich im Gesicht, also Lippe, Augen, Grundierung, Rouge. Bei der Meisterschaft muss ein vorgegebener Look umgesetzt werden. Dieses Jahr ist es „Athleisure Wear“, also ein sehr leichtes, sportliches, natürliches Make-up. Die größte Herausforderung ist dabei, meine Nervosität in den Griff zu bekommen. Ich bin sehr aufgeregt.

Welche Make-up-Tipps können Sie unseren Lesern geben?

Pütz: Eine positive Ausstrahlung und ein Lächeln sind natürlich schöner als jedes Make-up. Doch wenn die Nacht zu kurz war, kann Concealer vier Stunden mehr Schlaf ins Gesicht zaubern. Hierbei sollte man darauf achten, dass der Concealer ein bis zwei Nuancen heller ist als der eigentliche Hautton. Dadurch wirkt man noch wacher. cat

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018