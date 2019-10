Eppelheim.Über das Älterwerden nachzudenken, lohnt sich schon in jungen Jahren. Wie möchte man im Alter seinen Alltag gestalten? Wo und wie kann man sich einbringen? Anregungen und Antworten auf diese Fragen liefert das zehnte Europäische Filmfestival der Generationen. Zu diesem von der Stadt und der Arbeitsgruppe Demografie organisierten Aktionstag am Mittwoch, 23. Oktober, im Foyer der Rudolf-Wild-Halle sind ausdrücklich Jung und Alt eingeladen.

Rund um das Thema „Älterwerden“ und „Lebendiger Alltag“ gibt es Aktionen und Informationsstände mit einem „Markt der Möglichkeiten“, Snacks, Getränke und einem Film. „Wir wollen verschiedene Anstöße geben, Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man im Alter seinen Alltag und seine Freizeit lebendig und mit Spaß gestalten kann“, informierte Elisabeth Klett von der AG Demografie beim Pressegespräch im Rathaus.

„Markt der Möglichkeiten“

„Wenn Menschen älter werden und das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden, ist das eine schwierige Phase, der wir mit unseren Angeboten entgegenwirken wollen“, erklärte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. „Wir wollen den Menschen die Angst vorm Älterwerden nehmen und ihnen zeigen, dass sie auch in dieser Lebensphase gebraucht werden und sich einbringen können, nur eben anders als in jungen Jahren.“ Zum vierten Mal unterstützt die Stadt als Kooperationspartner die AG Demografie bei der Organisation des Filmfestivals und dem „Markt der Möglichkeiten“ und wird das auch in Zukunft machen, wie Rebmann betonte.

„In Zeiten des demografischen Wandels ist es wichtig zu zeigen, dass Älterwerden nichts Schlimmes ist und man sich in Eppelheim wohl und gut aufgehoben fühlen kann.“ Um 17 Uhr geht es im Foyer der Wild-Halle los mit dem „Markt der Möglichkeiten“. An Ständen kann man sich informieren und austauschen. Das Bürgerkontaktbüro bewirbt seine Freizeitangebote für die ältere Generation. Der Förderkreis Stadtbibliothek zeigt auf, wie man sich bei den Veranstaltungen der Bücherei einbringen kann und die Nachbarschaftshilfe stellt ihre Dienste vor und wirbt für ehrenamtliche Unterstützung.

Das Seniorenzentrum Haus Edelberg informiert über ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Bewohner und auch der Naturschutzbund ist mit einem Stand vertreten. Bei der Arbeitsgruppe Demografie erfährt man, welche Möglichkeiten es in der Stadt bereits gibt für Menschen, die gerade in den Ruhestand eingetreten sind und nach einer sinnvollen Beschäftigung suchen. Aber auch Jüngere und Ältere finden hier Angebote, wie sie sich in ihrer Freizeit engagieren können. „Es gibt für Menschen viele Möglichkeiten, sich einzubringen“, wurde beim Pressegespräch deutlich. Wie Klett ausdrücklich betonte, kann man am Stand der AG Demografie auch Anregungen und Wünsche vorbringen und aufzeigen, welche Angebote für die ältere Generation in der Stadt noch fehlen, oder welche Projekte man gerne anstoßen würde.

Ab 19 Uhr verwandelt sich das Foyer in einen Kinosaal. Beim Aktionstag wird der Film „Britt-Marie war hier“ gezeigt. „Es ist niemals zu spät, ein neues Leben zu beginnen“, ist die Kernaussage des Films. Der Eintritt zum Informations- und Kinoabend ist frei.

