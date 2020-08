Michael Leideritz sorgt für Gesang

Eppelheim.Die evangelische Gemeinde lädt zum Gottesdienst am Israelsonntag, 16. August, um 10 Uhr in der Pauluskirche ein. Er wird von Pfarrerin Cristina Blázquez gehalten. In der Kirche können maximal 48 Personen Platz finden. Dazu ist es gut, nicht erst „auf den letzten Drücker“ zu kommen. Die Besucher werden von Mitgliedern des Kirchengemeinderats geleitet. Das Tragen von Mund-Nasen-Maske wird empfohlen.

Da die Gemeinde leider nicht singen darf, gibt es Orgelmusik von Peter Rudolf und Gesang von Michael Leideritz. Besonders für alle, die noch nicht kommen können, veröffentlicht die Gemeinde die Predigten auf der Homepage www.ekieppelheim.de, legt sie in der Kirche aus und schickt sie auf Wunsch auch nach Hause: dafür melden unter Telefon 06221/76 00 27. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.08.2020