Mit Ballons geht die Reise los

Eppelheim.Mit einer temporeichen Abschlussfeier verabschiedete die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FESCH) in der voll besetzten Rudolf-Wild-Halle insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr den Werkrealschulabschluss oder den Hauptschulabschluss geschafft haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Institution.

In Anwesenheit von vielen Eltern, Verwandten und Freunden wurde die Feier ein stimmungsvoller und flotter Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit. Rektorin Verena Wittemer dankte den Lehrerteams der vier Klassen, stellte ihre Rede unter das Motto „Reisen“, nahm Bezug auf die vielfältigen Kompetenzen, die die Schüler an der FESCH erworben haben und wünschte den Entlassschülern alles Gute und viel Engagement, Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg: „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine neue Reise anzutreten, die jeder einzelne von euch für sich selbst definieren muss.“

Die Absolventen bedankten sich anschließend in origineller Form bei ihren Klassenlehrern Annette Stahl und Michael Späth (10a), Gabriele Fuchs und Stefanie Scheffzek (10b), Marc Böhmann (9a), Stephan Seitz und Steffen Bittler (9b) sowie bei ihren Fachlehrern, die sie durch ihre Schulzeit begleitet hatten. Elternbeirätin Sabine Busse (10b) bescheinigte den Klassenlehrern eine „herausragende Bildungs- und Erziehungsarbeit“ und verdeutlichte in ihrer Ansprache die Stärke der Gemeinschaftsschule, dass jeder Schüler den bestmöglichen Abschluss erreicht.

Wichtige Stationen

In schwungvollen Szenen und Diashows und moderiert von Maria Krini, Hamed Noorzai, Zina Elias und Leonardo Perreira präsentierten die Entlassschüler wichtige Stationen ihrer Schulzeit. Videos, Gesangbeiträge und Tänze sorgten für Höhepunkte. Einen riesigen Applaus erhielt zum Beispiel die Schüler-Lehrer-Band mit ihrer Interpretation von „Gangsters Paradise“ oder der Country-Stufenact der Zehntklässler, bei dem auch das Publikum mittanzen durfte. Mit dem Abschiedslied „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani und vielen Luftballons endete die Abschlussfeier. zg

