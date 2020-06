Mit Blatt und Stift auf Entdeckungstour

Eppelheim.Kinder sind von Natur aus neugierig und stecken voller Entdeckergeist. Und genau diese Eigenschaften sind jetzt bei der Aktion der evangelischen Kirchengemeinde gefragt. Denn für Familien mit Kindern gibt es ein tolles Angebot: Sie können in den nächsten Wochen in der Stadtmitte auf Entdeckungstour gehen, Rätsel lösen, Spaß haben, Teamgeist beweisen und dabei noch schöne Preise gewinnen.

Zehn Aufgaben gilt es an verschiedenen Stationen zu meistern. Rund ein Kilometer Wegstrecke umfasst die Tour, die an zwei Spielplätzen vorbeiführt und Kindern samt Eltern ganz bewusst Verweilmöglichkeiten bieten soll. Startpunkt der Rätselreise ist am Wasserturm. Der Einstieg ist aber auch an jeder anderen der insgesamt zehn Stationen möglich. Wer am Wasserturm die Treppenstufen vor der Eingangstür gezählt und die richtige Lösung eingetragen hat, auf den warten am Brunnen an der Feuerwehr, auf dem Rathausvorplatz, an der Theodor-Heuss-Grundschule sowie im Stadtpark und in der evangelischen Pauluskirche weitere Aufgaben.

Für die letzte Station der Entdeckertour braucht man nicht vor die Tür, sondern kann sie von zu Hause aus besuchen: Denn dazu muss man im Internet surfen. Unter www. ekieppelheim.de gilt es, sich über das Kirchenangebot „Sonntags um 11“ zu informieren. Der Gottesdienst für Groß und Klein der evangelischen Kirchengemeinde ist vorwiegend für Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter gedacht und macht allen Generationen Spaß.

Bibelspruch als Lösung

Wer die Entdeckertour absolviert, alle Fragen auf dem Aufgabenblatt beantwortet und die sich aus den richtigen Antworten ergebenden Lösungsbuchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht hat, erhält als Lösung einen Bibelspruch. Nun braucht man nur noch seinen Namen und seine Mailadresse auf das Aufgabenblatt schreiben und es bis zum Sonntag, 21. Juni, in den Briefkasten des evangelischen Pfarramtes in der Hauptstraße 56 einwerfen. Unter allen richtigen Einsendungen werden drei Buchgutscheine vom Eppelheimer Buchladen und drei Eisgutscheine für einen Eisdielenbesuch verlost. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Ausgedacht und erstellt hat die Entdeckungstour in Zeiten der Corona-Krise Martin Koch im Zuge der Aktion „Kirche zu den Menschen bringen“ der evangelischen Kirchengemeinde. Koch lebt mit seiner Familie seit etwas mehr als drei Jahren in Eppelheim. Der Realschullehrer ist Vater zweier Kinder im Kindergartenalter und Kirchengemeinderat. Zu seinen Schwerpunkten im kirchlichen Ehrenamt gehören Kinder- und Familienarbeit.

Die Idee zur Entdeckungstour ist den coronabedingten Einschränkungen geschuldet: „Viele Familien mussten in diesem Jahr ihren geplanten Pfingsturlaub streichen. Dafür können sie jetzt wenigstens vor Ort auf Entdeckungsreise gehen“, verdeutlicht Koch. Er möchte in den bevorstehenden Pfingstferien mit seinen Rätselaufgaben Abwechslung in den Alltag von Familien bringen. Zusammen mit seiner vierjährigen Tochter Luise hat er die Aufgaben ausgetüftelt und die Rätsel auf Tauglichkeit getestet.

Über mehrere Tage aufgeteilt

Auch Luises zwei Jahre jüngerer Bruder Paul hatte Spaß an den Aufgaben. Daher kann Martin Koch die Entdeckungstour durch Eppelheim auch für Familien mit kleinen Kindern empfehlen, zumal die Tour auch auf mehrere Tage aufgeteilt werden kann. Die Kinder der evangelischen Kindergärten Friedrich-Fröbel, Scheffelstraße und Sonnenblume bekommen Aufgabenblatt und Streckenplan mit der Kindergartenpost zugestellt.

Alle anderen Kinder und Familien können sich alles Nötige in der evangelischen Pauluskirche abholen oder auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde (www. ekieppelheim.de) herunterladen und ausdrucken. sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020