Mit Herz und Verstand

Eppelheim.Er ist bereits seit Herbst 2015 an der Schule und war zuletzt als kommissarischer Schulleiter tätig. Am Dienstagmittag wurde Oberstudiendirektor Thomas Becker nun auch offiziell in sein Amt als neuer Chef des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums eingeführt. Die Begrüßung gestaltete Birgit Hatzfeld am Klavier mit „Arietta“ von Edvard Grieg.

Personalrätin Christina Wente hieß die Gäste

...