Mitgliederzahlgeändert

Eppelheim.In der ersten Sitzung nach der Sommerpause einigte sich der Gemeinderat auf die Neubesetzung für den Technischen Ausschuss, den Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine.

Für den am 26. Mai gewählten Gemeinderat war in der Juli-Sitzung beantragt worden, die Zahl der Mitglieder der beschließenden Ausschüsse (Technischer Ausschuss und Verwaltungsausschuss) von zwölf auf 13 zu erhöhen und beim beratenden Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine auf acht Stadträte zu reduzieren. Das hatte eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich gemacht, so dass diese Ausschüsse in der konstituierenden Sitzung noch nicht hatten besetzt werden können.

Keine Wortmeldungen

Maßgeblich für die Sitzverteilung in den Ausschüssen ist das Höchstzahlverfahren Sainte Laguë/Schepers. Die Neubesetzung der Ausschüsse erfolgte in Einigung. Alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder mussten dem Vorschlag über die Verteilung der Sitze auf die Parteien und Wählervereinigungen sowie der personellen Besetzung zustimmen.

Bei auch nur einer einzigen Ablehnung oder einer Enthaltung hätte das Ganze durch förmliche Wahl entschieden werden müssen. Der Beschlussvorschlag ging allerdings ohne Wortmeldungen einstimmig durch. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019