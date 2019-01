Mithelfer werden noch gesucht

Eppelheim.Die slowenischen Frauen laden dieses Mal ein zum Weltgebetstag am Freitag, 1. März. Ihr Gottesdienst um 19 Uhr in der evangelischen Pauluskirche entführt die Besucher in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria. Es ist noch Platz – besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.

Ein ökumenisches Team bereitet den Weltgebetstag vor. Gesucht werden noch Frauen und Männer, die gerne mitmachen wollen – in der Gottesdienstgruppe, beim Chor, beim Kochen oder auf einem anderen Tätigkeitsgebiet. Es ist bestimmt für jeden etwas dabei, meinen die Organisatoren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019