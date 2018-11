Mitsingen und tanzen erlaubt

Eppelheim.Der AGV Eintracht feiert im kommenden Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Auftakt dieses Jubiläums ist ein Konzert in der Rudolf-Wild-Halle am heutigen Samstag um 19 Uhr. Unter dem Titel „Sag mir quando, sag mir wann“ präsentiert der Chor Schlagermelodien aus vier Jahrzehnten. Der Traditionsverein wird seit Juni 2017 von Jürgen Ferber geleitet, kein Unbekannter in der Rudolf-Wild-Halle. Vor genau 20 Jahren trat Ferber seinen Dienst bei der damals jungen Stadt Eppelheim als Leiter der Rudolf-Wild-Halle an.

Heute kehrt er zurück auf die Bühne als Dirigent des AGV Eintracht und mit Musikern aus seiner Band „Wilhelm Wolf und die möblierten Herren“. Der AGV betont ausdrücklich, dass das Mitsingen, Mitschunkeln und auch das Mittanzen erwünscht ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei. zg

