MörderischerMärchenwald

Eppelheim.Hobbydetektive aufgepasst! Beim Kriminal-Dinner am Freitag, 3. April, ab 19 Uhr kann man zum Ermittler werden und den Mörder entlarven. An diesem Abend erwartet die Besucher im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ das spannende Krimistück „Mörderischer Märchenwald“. Dabei blicken die Teilnehmer hinter die Fassade der schönen Welt der Prinzen und Prinzessinnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während der Ermittlungen servieren die Mitarbeiter des Gasthauses ein Drei-Gänge-Menü.

Und darum dreht sich die Handlung: Während Schneewittchen gerade so dem Tötungsversuch des Jägers entkommen konnte und bei den Zwergen untergekommen ist, erwacht Dornröschen aus ihrem 100-jährigen Schlaf. Als diese jedoch von Schneewittchens Schönheit erfährt, brennt sie vor Eifersucht, denn nun hat sie plötzlich Konkurrenz im Kampf um den einzigen Prinzen des Märchenwalds.

Fatale Verwechslung

Sobald die Königin erfährt, dass Schneewittchen noch lebt, schmiedet sie neue Pläne und schickt den bösen Wolf los, der jedoch Schneewittchen mit Rotkäppchen verwechselt und somit ebenfalls scheitert.

Jetzt hilft nur noch der vergiftete Apfel der Königin. Doch wird der sein Ziel erreichen? Und wie wird das Liebesdrama zwischen Schneewittchen, Dornröschen und Rapunzel im Kampf um das Herz des Prinzen ausgehten? zg

