Müllsäcke für jedermann

Eppelheim.Wer umweltbewusst denkt und der Natur keinen Schaden zufügen möchte, der entsorgt seinen anfallenden Müll entweder fachgerecht zu Hause oder wirft ihn unterwegs in die überall im Stadtgebiet aufgestellten Mülleimer.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus – und daran stört sich Corinna Brambach gewaltig. Die Eppelheimerin sammelt aus Überzeugung seit gut 20 Jahren ehrenamtlich Müll ein. Täglich fährt sie mit dem Rad ihre Route, fischt Plastikverpackungen, Glasflaschen und so manchen Unrat aus dem Gebüsch, sammelt Papiermüll und Zigarettenkippen ein, um den Schaden für die Umwelt zu begrenzen.

Sie weiß, dass der städtische Bauhof nicht über die Personalkapazität verfügt, die notwendig wäre, um regelmäßig das gesamte Stadtgebiet sauber zu halten. „Unsere Natur kann den Müll, der tagtäglich achtlos weggeworfen wird, nicht einfach schlucken. Daher möchte ich Leute zum Müllsammeln motivieren und suche Mitstreiter“, erklärt die vierfache Mutter.

Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, wurden auf ihre Anregung hin im Stadtgebiet drei Müllsammelstationen eingerichtet. An jeder Station gibt es eine Box mit Greifzangen und Müllsäcken. Wer Müll sammeln möchte, darf sich bedienen und kann dies zeitlich unabhängig an 365 Tagen im Jahr tun. Der gesammelte Müll wird in den Müllsammelboxen deponiert. Sie werden regelmäßig von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs geleert.

Infoschild mit Aufforderung

Eine Müllsammelstation mit entsprechendem Infoschild und der Aufforderung „Gerne dürfen Sie die Müllzangen und Müllbeutel ausleihen!“ wurde an den Sitzgelegenheiten am Zugangsweg zum Eppelheimer Wald eingerichtet. Eine zweite Station ist am Eingang zum Spielplatz „Am Lerchenweg“ und die dritte befindet sich westlich des Konrad-Adenauer-Rings in Verlängerung des Abenteuerspielplatzes. Bürgermeisterin Patricia Rebmann begrüßte die Initiative der Eppelheimerin.

Auch Benedikt Seelbach, Umwelt- und Naturschutzbeauftragter der Stadt, der das Projekt „Müllsammelstationen“ mit dem städtischen Bauhof umsetzte, möchte beim Thema Müll in der Bevölkerung ein Umdenken erreichen. „Giftstoffe und Mikroplastik, die über den Müll und Zigarettenkippen in die Umwelt gelangen, landen letztlich über die Nahrungskette wieder bei uns auf dem Teller“, verdeutlichte er. sge

