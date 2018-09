Musikalische Klänge fangen den Spätsommer gekonnt ein

Eppelheim.Alle, die die Josephskirche lieben und deren Orgel schätzen, ließen sich das Orgelkonzert mit Alexander Niehues nicht entgehen. So kamen zahlreiche Musikinteressierte in die Kirche und suchten sich in den Bänken ein schönes Plätzchen, um der Orgelmusik zu lauschen und diese auf sich wirken zu lassen.

Auch der katholische Pfarrer Johannes Brandt und sein evangelischer Kollege Detlev Schilling gehörten zu den Gästen des Orgelkonzertes in der Reihe „Musik in der Josephskirche“. Niehues konzertierte erstmalig in Eppelheim. Mit ihm saß ein junger und außerordentlich begabter Kirchenmusiker an der Orgel auf der Empore. Seit September 2013 ist der gebürtige Mainzer Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg mit Dienstsitz an der Heilig-Geist-Kirche in Mannheim tätig. Der heute 35-Jährige studierte in Mainz, Wien und Freiburg Kirchenmusik, Gesangspädagogik, Chor- und Orchesterdirigieren. Ehe er als Bezirkskantor nach Mannheim kam, wirkte Niehues unter anderem als stellvertretender Domorganist am Hohen Dom zu Mainz, war vertretungsweise als Bezirkskantor in Münstertal im Schwarzwald sowie als Vertretungsorganist im Freiburger Münster tätig.

Auszeichnungen und Preise kann Alexander Niehues auch vorweisen. Er war Preisträger beim „Ersten Hochschulwettbewerb der Musikhochschule des Landes Rheinland-Pfalz“. Durch seinen zweiten Platz beim „Interdisziplinären Wettbewerb für Nachwuchsdirigenten“ der Frankfurter Singakademie errang er den „Mendelssohn-Preis der Stadt Frankfurt am Main“. 2009 war er Stipendiat der Villa Musica in Mainz und der Zukunftsinitative des Landes Rheinland-Pfalz. Der Titel „Spätsommertraum“ für seine Konzertpremiere in Eppelheim passte hervorragend zum Bilderbuchwetter. Die für die Orgel ausgesuchten Komponisten und Werke passten zur Jahreszeit und die spätsommerlichen Temperaturen. Die Kirche war erfüllt von einer herrlich leichten Atmosphäre.

Gelungene Darbietung

Es erklangen Werke aus verschiedenen Jahrhunderten, die sommerliche Stimmung verbreiteten. Zu nennen wären da das „Andante“ der Orgelsonate h-Moll von Josef Labor, das „Notturno“ aus „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und das Stück „Cantilene“ aus der Sonate d-Moll von Josef Gabriel Rheinberger.

Es wurden auch tänzerische Themen zu Gehör gebracht. Diese kamen in „Allemande“ von Jan Pieterszoon Sweelinck und in „Variazioni Capricciso“ von Bernardo Pasquini sehr gelungen zur Geltung. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018