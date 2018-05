Anzeige

Eppelheim.Zwei exzellente Kammerchöre und ein fabelhaftes Jugendsinfonieorchester haben sich zusammengetan, um musikalisch Bedeutendes zu vollbringen – und zwar bei einem gemeinsamen Konzert in der Christkönig-Kirche. Aufgeführt wurde in Eppelheim erstmalig die „Sunrise Mass“ von Ola Gjeilo. Mehr Besucher hätte dieses großartige Konzertereignis wahrlich verdient. Denn erstmals in seiner Geschichte trat der Kammerchor „Young Vocals“ des Sängerbundes Germania unter der Leitung von Valerie Schnitzer zusammen mit dem Jungen Kammerchor Pirmasens am Immanuel-Kant-Gymnasium unter der Leitung des ehemaligen Generalmusikdirektors des Heidelberger Theaters Volker Christ auf.

Dem Kammerchor aus Pirmasens gehören Schüler, Ehemalige und Lehrkräfte an. Die „Young Vocals“ entstanden aus der Kooperation zur Jugendförderung des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und des Sängerbundes Germania. Entsprechend dem Konzertmotto „Heading North“ ging es musikalisch „Richtung Norden“. Die intensive Probearbeit, die beide Chöre in das gesamte Konzert und insbesondere in die Aufführung der Messe investierten, hat sich ausgezahlt. Die Darbietungen berührten Herz und Seele der Besucher.

Bevor die „Sunrise Mass“ als Hauptwerk des Abends unter Mitwirkung des Jugendsinfonieorchesters der städtischen Musikschule Heidelberg erklang, präsentieren sich die beiden Chöre nacheinander mit einem kleinen A-cappella-Programm. Die „Sunrise Mass“ des zeitgenössischen Norwegers Ola Gjeilo wurde im November 2008 in Oslo uraufgeführt. Bei der Aufführung in der Christkönig-Kirche hatte Volker Christ die Gesamtleitung inne.