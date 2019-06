Musikausrüstung aus Juz gestohlen

Eppelheim.Ausrüstung aus dem Tonstudio im Jugendzentrum (Juz) in der Schwetzinger Straße haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Sonntag, 21.30 Uhr, gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht und gelangten so in das Gebäude, wo sie mehrere Türen aufbrachen.

Dann ließen sie diverse Musikutensilien aus dem Tonstudio des Juz, darunter Turntables, ein Mischpult und diverse Mikrofone, mitgehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit aber noch nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, oder dem Polizeiposten Eppelheim, Telefon 06221/76 63 77, zu melden. pol

