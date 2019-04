Musikstücke und Lesungen laden ein zum Innehalten

Für die Abendmusiken ist Peter Rudolf verantwortlich. Für das erste Abendkon-zert lud er Barbara Obert ein. © sge

Eppelheim/Oftersheim.In den Tagen bis zum Osterfest weiß Peter Rudolf, in der evangelischen Kirche für besondere Momente zu sorgen. Der Organist an der Pauluskirche lädt zu vier Abendmusiken ein, um den Frühling in musikalischer Form zu begrüßen, aber auch um in der Zeit der Passion an das Leiden und Sterben Jesu zu erinnern. Die Passionszeit beginnt mit dem Aschermittwoch und endet am Karsamstag. Die Abendmusiken dienen in dieser besonderen Zeit dem Innehalten.

Peter Rudolf ist nicht nur Initiator der musikalischen Andachten, sondern ihr federführender Gestalter. Zu den Abendmusiken lädt er sich verschiedene Gastmusiker ein und wählt die Musikstücke aus. Als roten Faden für die vier Andachten hat er das Motto „Vom Frühlingsanfang bis zur Passion“ gewählt.

Zwischen den Musikstücken werden kleine Texte und Geschichten gelesen. Beides zusammen, Musikstücke und Lesungen, laden die Besucher in wunderbarer Art und Weise zum Innehalten ein.

Bei der ersten von vier Abendmusiken erklangen Oboe und Orgel. Dafür sorgten in gewohnt perfekter Ausführung Barbara Obert, Lehrerin für Oboe und Blockflöte an der Musikschule Schwetzingen, und Organist Peter Rudolf. Ausgezeichnet gewählt hatte Pfarrer Detlev Schilling die von ihm vorgetragenen Texte.

In der Segensgeschichte „Spiegelmoment“ von Susanne Niemeyer klopft Gott an einem Aschermittwoch an der Tür einer Frau, die Gott nicht unbedingt gut leiden kann, weil sie glaubt, er würde stets nur fordern und sie überall kontrollieren. Dennoch ließ sie ihn herein und stellte fest, dass er sie weder kontrollieren noch kritisieren wollte, sondern sie und ihr Leben ruhig und wohlwollend betrachtete. Plötzlich erkannte sie, dass er nichts anderes wollte, als ihr Wohl. Mitgebracht hatte Detlev Schilling auch „Das Märchen von der traurigen Traurigkeit“ von Inge Wuthe und „Morgengebet“ von Etty Hilesum.

Die nächste Abendmusik gibt es am 10. April um 19 Uhr mit Maraile Lichdi, Sopran, und Peter Rudolf an der Orgel statt. Passende Texte bringt Pfarrerin Cristina Blázquez mit. Ihren Abschluss finden die Abendmusiken in der Passionszeit am 17. April um 19 Uhr mit Arien zur Passion von Johann Sebastian Bach mit Bariton Michael Leideritz und Peter Rudolf an der Orgel. Pfarrerin Sybille Rolf (Oftersheim) ist für Texte und Rezitation verantwortlich. sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.04.2019