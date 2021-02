Nach Explosion bei Wild-Werken: Landeskriminalamt ermittelt

Eppelheim/Neckarsulm.Nach den Explosionen von Postsendungen bei einer Firma in Eppelheim und in Neckarsulm hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen übernommen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die an diesem Donnerstag eingerichtete Sonderkommission aus Angehörigen des Landeskriminalamts sowie der Polizeipräsidien Heilbronn, Mannheim und Ulm mit über 100 Beamtinnen und Beamten ermittelt auf Hochtouren. Zentral gebündelt wurden die Ermittlungen beim Landeskriminalamt Stuttgart sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg, da derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen wird.

Ein erster Erfolg kann bereits vermeldet werden. In der Nacht vom 17. auf den 18. Februar gelang es in einem Paktverteilzentrum beim Flughafen München eine weitere Postsendung abzufangen und zu entschärfen. Die Sendung war an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert. Auch das Bayerische Landeskriminalamt ist daher eng in die Ermittlungen eingebunden. Derzeit prüfen Spezialisten sämtliche an den Tatorten und der entschärften Sendung gesicherten Spuren, um möglichst rasch der Täterschaft, zu deren Motivlage bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen, auf die Spur zu kommen.

Die bei den Detonationen verletzten Personen haben das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Um verdächtige Postsendungen besser einschätzen zu können, wird auf das beigefügte Informationsblatt hingewiesen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.02.2021