Eppelheim.Während ihrer Wahlkreistour stattete die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Dr. Franziska Brantner, nicht nur Bürgermeisterin Patricia Rebmann einen Antrittsbesuch ab, sondern schaute auch bei einem Eppelheimer Unternehmen und einer Einrichtung vorbei, die beide Innovation und Nachhaltigkeit auf besondere Weise verbinden.

Zuerst stand ein Besuch bei Konser in der Wasserturmstraße auf dem Plan. Geschäftsführer Konstantin Nagel und Marketing-Leiter Heiko Ihrig schilderten Brantner bei ihrem Rundgang durch das Unternehmen den Weg von der Gründung im Jahr 2002 bis heute. Mittlerweile handelt die „Notebookgalerie“, so der Name des Online-Portals, mit gebrauchten Notebooks und weiteren IT-Produkten in großer Zahl.

„Bei uns ist Nachhaltigkeit ein großes Thema“, erklärte Unternehmensgründer Nagel. Die Bundestagsabgeordnete, die von der Eppelheimer Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats, Christa Balling-Gündling, begleitet wurde, war beeindruckt von der innovativen Geschäftsidee. Von der Politik wünscht sich Nagel unter anderem eine Vereinfachung der gesetzlichen Regelungen für gebrauchte IT-Geräte.