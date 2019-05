Nacht voller Chormusik

Eppelheim.Der Sängerbund Germania veranstaltet bereits zum fünften Mal seine Chornacht. Diesmal findet sie am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr abwechselnd in der Paulus- und Josephskirche statt. Die Veranstaltung erfolgt mit Unterstützung der beiden Kirchengemeinden.

Neben den Chören des Sängerbunds Germania werden auch die beiden Chöre der AGV Eintracht auftreten. Vom Volkslied über Klassik hin zum modernen Popsong ist fast jede Stilrichtung vertreten. Beginnen werden um 18 Uhr die Sänger des Männerchors des Sängerbunds Germania in der Pauluskirche, das Programm setzt sich wie folgt fort: 18.30 Uhr Kinderkammerchor „vocalini“ in der Josephskirche, 19 Uhr die beiden Chöre der AGV Eintracht in der Pauluskirche, nach einer Pause folgen um 20.30 Uhr in der Pauluskirche der Kammerchor „con brio“, um 21 Uhr der Kammerchor „young vocals“ in der Josephskirche und um 21.30 Uhr der Chor „joyful voices in der Pauluskirche“.

Durch die zeitliche Versetzung des Beginns der einzelnen Konzerte hat das Publikum die Möglichkeit, jedes Konzert zu besuchen, kann aber auch eine Pause zur Stärkung einlegen. Die Bewirtung erfolgt im evangelischen Gemeindehaus und bei gutem Wetter im Innenhof. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019