„Närrische Straßenbahn“ bringt Fasnacht ins Rollen

Eppelheim.Zum Rathaussturm am 11.11. hatte es der Eppelheimer Carneval-Club (ECC) 1974 seiner Bürgermeisterin versprochen: „Wir sind froh, dass unsere Bembel wieder zurück in Eppele ist! Deshalb werden wir 2019 die Fasnacht an einen Ort bringen, wo man sie in unserer Heimatstadt noch nie zuvor gesehen hat!“

Auf den neuen Schienen über die neue Autobahnbrücke wird die Fasnacht nun erstmals „rollen“. Gemeinsam mit dem Heidelberger Karneval-Kommitee (HKK), der Dachorganisation der Heidelberger Fasnachtsvereine, veranstaltet der ECC zum ersten Mal in der Geschichte der Eppelheimer Fasnacht eine „närrische Straßenbahn“. Die erste Bahn fährt am Sonntag, 10. Februar, von Eppelheim nach Heidelberg um 11.11 Uhr ab der Endhaltestelle Kirchheimer Straße in Eppelheim. Ab 11.25 Uhr gehts dann alle 90 Minuten in Richtung Heidelberg-Handschuhsheim und wieder zurück. Die letzte Fahrt fährt um 17.25 Uhr ab Eppelheim bis zum Bismarckplatz.

Das Konzept verspricht dabei einen aufregenden Tag für alle Besucher: An der Eppelheimer Endhaltestelle und am Handschuhsheimer Hans-Thoma-Platz werden ECC und HKK zwei Stationen zum geselligen Beisammensein einrichten – zwischendrin verkehrt öffentlich und für alle Narrenfreunde nutzbar, die närrische Linie. An Bord des Fahrzeugs gibt es Musik, Bütten und fasnachtliche Stimmung.

Die beiden Vereine wollen dabei nicht nur Menschen in launiger Atmosphäre zusammenbringen und mit der Straßenbahn für „Verbindungen“ sorgen. Der Gewinn, der erzielt wird, kommt einem wohltätigen Projekt in der Rhein-Neckar-Region zugute. Dafür werden neben Snacks und Getränken an Bord auch Spendenfahrscheine verkauft, mit denen die Fahrgäste für 1,50 Euro pro Fahrt ihre Teilnahme „auslösen“ können.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir bei der Umsetzung unseres Vorhabens so viel Rückenwind bekommen haben“, bedankt sich der ECC-Vorsitzende Ingo Ringle. „Die Stadt Eppelheim und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH fanden das Projekt toll und haben uns sofort unterstützt. Jetzt freuen wir uns, dass wir den Menschen in der Region eine neue Attraktion in der Fasnacht bieten können, die gleichzeitig auch einen wohltätigen Zweck verfolgt!“

Vorbild in Ludwigshafen

Neu ist die Idee nicht: In Ludwigshafen verkehrt seit über 30 Jahren bereits eine „närrische Straßenbahn“, immer am Fasnachtssamstag, auch 2019. Sie diente den Eppelheimern als Vorbild. „Unsere Freunde aus der Pfalz wissen natürlich Bescheid, dass ihre ,närrische Straßenbahn‘ jetzt eine kleine Schwester bekommt“, berichtet Ingo Ringle. „Aber wie wir Fasnachter so sind: Sie haben sich sehr gefreut und wir unterstützen und besuchen uns gegenseitig, da ziehen wir für den guten Zweck an einem Strang!“ zg

Info: Fahrplan unter www.ecc1974.de/bembel

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.02.2019