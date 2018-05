Anzeige

Eppelheim.Mehr Platz zum Spielen, Basteln, Schlafen und Essen gibt es jetzt im katholischen St.-Elisabeth-Kindergarten. Die in direkter Nachbarschaft zum Hugo-Giese-Platz gelegene Einrichtung konnte ihr Raum- und Betreuungsangebot deutlich erweitern. Die dafür nötigen Um- und Ausbaumaßnahmen im zweigeschossigen Kindergartengebäude, der ein Stockwerk im angrenzenden Wohngebäude dazubekam, wurden im vergangenen Jahr bei laufendem Betrieb durchgeführt und jetzt näher vorgestellt.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann, Stadt- und Pfarrgemeinderäte, sowie die Eltern und Interessierte konnten die Neugestaltung selbst in Augenschein nehmen. Pfarrgemeinde und Kindergartenteam hatten zu einer Eröffnungsfeier mit Bilderschau und Segnung der Räume eingeladen. Die St.-Elisabeth-Kinder nutzten die Gelegenheit, um sich mit lustigen Liedstücken bei der Stadt und den Handwerksfirmen für das gute Miteinander zu bedanken.

Pfarrer Johannes Brandt, Bürgermeisterin Patricia Rebmann, Kindergartengeschäftsführerin Elisabeth Ruck von der zuständigen katholischen Verrechnungsstelle, Tobias Kampmann als Sprecher des Gemeindeteams der Pfarrei St. Joseph, die Leiterin des Kindergartens Larissa Kuhlmann, sowie Björn Burger und Regine Schorb vom Architektenbüro „Burger und Partner“ aus Heidelberg gingen in ihren Grußworten näher auf die durchgeführten Um- und Ausbaumaßnahmen ein. Platzmangel sei über Jahre ein großes Thema im Kindergarten gewesen, wusste Elisabeth Ruck. Nachdem die frühere Schwesternwohnung im Obergeschoss des zum Kindergarten gehörenden Wohngebäudes frei geworden sei und die Stadt signalisiert habe, die notwendigen Ausbaumaßnahmen mitzutragen, habe man im vergangenen Jahr den Umbau der Räume für ein Ganztagesbetreuungsangebot in Angriff nehmen können, so Ruck.